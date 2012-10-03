Nuestras accionesAnte la avalancha de denuncias, pidió una investigación a Protección de Datos

FACUA asume la versión de Facebook sobre la polémica con la privacidad tras sus explicaciones y las conclusiones de Francia

Medios como 'Metro', 'El Mundo' y 'El País' denunciaron que había publicado mensajes confidenciales. Aunque insiste en reclamar cambios a Facebook relacionados con la privacidad, FACUA pide disculpas por el error.

FACUA.org
Internacional-03/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción asume como válida la versión de Facebook sobre la polémica con la supuesta publicación de mensajes confidenciales.

Aunque la asociación insiste en reclamar a Facebook cambios en su política de privacidad y la in

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos