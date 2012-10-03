FACUA asume la versión de Facebook sobre la polémica con la privacidad tras sus explicaciones y las conclusiones de Francia
Medios como 'Metro', 'El Mundo' y 'El País' denunciaron que había publicado mensajes confidenciales. Aunque insiste en reclamar cambios a Facebook relacionados con la privacidad, FACUA pide disculpas por el error.
FACUA.org
Internacional-03/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción asume como válida la versión de Facebook sobre la polémica con la supuesta publicación de mensajes confidenciales.
Aunque la asociación insiste en reclamar a Facebook cambios en su política de privacidad y la in