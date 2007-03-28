FACUA Baleares considera desproporcionada la tarifa por carrera mínima en taxis que pretende aprobar el Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Las tarifas previstas se sitúan hasta un 12,4% de la media nacional.
FACUA.org
Baleares-28/03/2007
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FACUA Baleares considera desproporcionada la cuantía de la nueva tarifa por carrera mínima en taxis que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca pretende aprobar próximamente y que según ha trascendido a los medios de comunicación ha acordado con el sector.