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FACUA Baleares considera desproporcionada la tarifa por carrera mínima en taxis que pretende aprobar el Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Las tarifas previstas se sitúan hasta un 12,4% de la media nacional.

FACUA.org
Baleares-28/03/2007
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FACUA Baleares considera desproporcionada la cuantía de la nueva tarifa por carrera mínima en taxis que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca pretende aprobar próximamente y que según ha trascendido a los medios de comunicación ha acordado con el sector.

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