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FACUA Cádiz considera una burla a la participación ciudadana la composición del Consejo Provincial de Participación

El presidente de la Diputación designará “a dedo” a la mayoría de los representantes de la ciudadanía

FACUA.org
Cádiz-18/06/2010
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La pasada semana, el Pleno de la Diputación aprobó el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. En el mismo se establece la creación del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, que, atendiendo a lo que se indica en dicha norma, pretende erigirse en el

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