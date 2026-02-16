FACUA Cádiz logra que Hacienda indemnice con 700 euros a un usuario que sufrió un accidente con su moto en el control aduanero de Gibraltar
El afectado acababa de pasar la barrera de la Guardia Civil cuando la presencia de un líquido en la calzada hizo que se desestabilizara y cayera al suelo, sufriendo daños tanto él como su vehículo.
FACUA.org
Cádiz-16/02/2026
Tras la intervención de FACUA Cádiz, la Agencia Tributaria ha indemnizado con 691 euros a un usuario que sufrió un accidente con su motocicleta en el control aduanero de Gibraltar.
Rafael Rodríguez, vecino de la localidad gaditana de Algeciras, se encontraba el pasado