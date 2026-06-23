FACUA Cádiz se adhiere a la manifestación por el derecho a una vivienda digna convocada para el próximo 27 de junio
Se iniciará a las 12 horas en la Plaza San Antonio de Cádiz bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida”.
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Cádiz-23/06/2026
Imagen de archivo de una de las manifestaciones por el derecho a la vivienda en Andalucía. | Imagen: Europa Press.
FACUA Cádiz expresa su adhesión a la manifestación convocada en Cádiz el próximo 27 de junio, bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida, y anima a la ciudadanía a participar activamente en esta movilización en defensa del derecho a una vivienda digna, accesi