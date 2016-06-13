FACUA Castilla-La Mancha consigue que BMW devuelva una comisión cobrada indebidamente a una socia
La marca alemana cargó 30 euros a una usuaria un mes después de haber terminado de pagar ésta una moto a plazos. La asociación reclamó y la firma accedió a reintegrárselos.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-13/06/2016
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FACUA-Castilla La Mancha ha conseguido que BMW le devuelva a una de sus socias los 30 euros de comisión que le había cobrado indebidamente cuando terminó de pagar una moto que compró a plazos.
La usuaria, María Concepción P.R., socia de FACU