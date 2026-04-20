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FACUA Catalunya participa en Terrassa en un taller informativo sobre el suministro de agua, luz y gas

La formación titulada Tens problemes per pagar la llum, el gas o l'aigua? fue impartida por Gerard Hernández, presidente de la asociación, y organizada por el Observatori de l'aigua de Terrassa.

FACUA.org
Cataluña-20/04/2026

FACUA Catalunya ha participado este 16 de abril en un taller informativo organizado por L’Observatori de L’Aigua de Terrassa para hablar sobre cuestiones relacionadas con el suministro eléctrico, de agua y de gas en la vivienda.

La formación titulada Tens problemes per

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