FACUA Huelva denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento sobre la actividad de su oficina antiocupación
La asociación reclama conocer cuántos de los asuntos tramitados fueron realmente ocupaciones ilegales, ya que el escaso balance municipal incluye conflictos por alquileres, herencias, subarriendos y convivencia.
FACUA.org
Huelva-29/07/2026
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FACUA Huelva denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento de la ciudad sobre el funcionamiento y el balance de actividades de su Oficina Municipal de Asistencia Antiocupación, ya que después de seis meses desde su puesta en funcionamiento sólo ha publicado un es