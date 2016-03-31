FACUA Catalunya pide al Ayuntamiento de Barcelona que revise los protocolos de funcionamiento de la grúa
La asociación recuerda que el Consistorio tiene que garantizar el respeto por los derechos de los usuarios en este servicio municipal.
FACUA.org
Cataluña-31/03/2016
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FACUA Catalunya reclama que el equipo de Gobierno municipal supervise de qué manera se llevan a cabo las intervenciones de la grúa municipal para que se cumpla lo estipulado en la normativa local. | Imagen: bsmsa.cat.
FACUA Catalunya pide al Ayuntamiento de Barcelona que revise los protocolos de funcionamiento de la grúa, que ha provocado numerosas quejas de la ciudadanía. En este sentido, la asociación reclama que el equipo de Gobierno municipal supervise de qué manera se llevan a