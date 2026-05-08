FACUA Comunidad Valenciana pone en marcha un ciclo de charlas formativas sobre los derechos de los consumidores
Las sesiones, abiertas a la ciudadanía, se celebrarán entre mayo y julio de 2026 en la sede de la organización y por videoconferencia.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-08/05/2026
FACUA Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el ciclo de charlas formativas Conoce tus derechos como consumidor/a, una iniciativa enmarcada en su proyecto de participación ciudadana para 2026. Las sesiones, de acceso libre y gratuito, se desarrollarán entre el 20 de mayo y el 1 de jul