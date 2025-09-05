Nuestras acciones

FACUA Córdoba denuncia la falta de mantenimiento de los contenedores de la capital y exige responsabilidades a Sadeco y Contenur

La asociación considera que existe una clara dejación de funciones por parte de la empresa concesionaria ya que los contenedores están en un evidente e inaceptable estado de suciedad y no han sido desinfectados desde hace semanas.

FACUA.org
Córdoba-05/09/2025

FACUA Córdoba denuncia la escasa -cuando no nula- frecuencia con la que se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos de la capital. Estas deficiencias han sido confirmadas por técnicos de la asociación tras realizar diversas inspecciones sobre el terreno después de recib

