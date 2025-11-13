FACUA Córdoba interviene en el pleno municipal en defensa de una moción para garantizar la eficacia de la detección del cáncer de mama
La asociación ha denunciado la falta de rigor y transparencia de la Junta de Andalucía en el escándalo de los errores del cribado de cáncer en la comunidad autónoma.
Córdoba-13/11/2025
El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha intervenido este jueves en el pleno municipal de la capital cordobesa para respaldar la moción presentada por el grupo municipal socialista destinada a garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer