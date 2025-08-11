FACUA Córdoba lamenta que el Córdoba CF siga sin garantizar un estadio libre de humo a pocos días del inicio de la nueva temporada
La asociación percibe una aparente falta de atención por parte del club hacia el bienestar de sus abonados y del resto de asistentes al Baherain Victorius Nuevo Arcángel.
FACUA.org
Córdoba-11/08/2025
Imagen: Un aficionado fumando en el estadio durante el partido entre el Córdoba CF y el Real Betis celebrado el pasado 25 de julio.
FACUA Córdoba muestra su más profunda preocupación por la falta de compromiso mostrada por el Córdoba Club de Fútbol con la salud de sus abonados y aficionados ante el inminente inicio de la nueva temporada de LaLiga Hypermotion prevista para el próximo 15 de agosto.
Durante los últim