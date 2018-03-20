FACUA critica que la nueva Ley Audiovisual de Andalucía permita la publicidad en espacios informativos
Jordi Castilla, miembro de la directiva de FACUA Andalucía, ha comparecido ante el Parlamento andaluz para valorar y presentar propuestas de mejora al texto.
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Andalucía-20/03/2018
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Jordi Castilla durante su intervención por el Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. | Imagen: Parlamento de Andalucía
El directivo de FACUA Andalucía Jordi Castilla ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del Parlamento de Andalucía para exponer las valoraciones y propuestas de mejora de la f