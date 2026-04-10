Nuestras acciones

FACUA CV lanza una campaña para que la ciudadanía exija sus derechos ante el deterioro de la sanidad pública valenciana

La asociación llama a sus asociados y a la población en general a utilizar los mecanismos legales de queja y reclamación ante la Conselleria de Sanitat como herramienta colectiva de presión y defensa de los servicios públicos.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-10/04/2026

FACUA Comunidad Valenciana ha puesto en marcha la campaña Presenta tu queja, una iniciativa enmarcada en la defensa de la sanidad pública y desarrollada en colaboración con la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Comunitat Valenciana, de la que la organización forma par

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos