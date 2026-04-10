FACUA CV lanza una campaña para que la ciudadanía exija sus derechos ante el deterioro de la sanidad pública valenciana
La asociación llama a sus asociados y a la población en general a utilizar los mecanismos legales de queja y reclamación ante la Conselleria de Sanitat como herramienta colectiva de presión y defensa de los servicios públicos.
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Comunitat Valenciana-10/04/2026
FACUA Comunidad Valenciana ha puesto en marcha la campaña Presenta tu queja, una iniciativa enmarcada en la defensa de la sanidad pública y desarrollada en colaboración con la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Comunitat Valenciana, de la que la organización forma par