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FACUA Euskadi denuncia la falta de personal médico en el centro de salud Desertu-Urban de Barakaldo

La asociación exige al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza que refuerce de manera estable la plantilla de profesionales para garantizar una atención de calidad a los pacientes.

FACUA.org
Euskadi-18/08/2026
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FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a través del cual pide que lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias para cubrir de forma estable y completa las plazas de medicina familiar vacantes en el Centro de Salud Desertu-Urban de B

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