Ordenan la retirada de un lote del laxante Movicol por potencial contaminación con material residual de otro lote rechazado
Está afectado el lote 472608 con fecha de caducidad del 31 de julio de 2028.
FACUA.org
España-18/08/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes del laxante Movicol solución oral en sobre tras detectar una potencial contaminación con material residual pro