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FACUA demanda la retirada del mercado de un 'producto milagro' que asegura curar la artrosis

Se comercializa en toda España a través de un apartado de correos por una empresa con sede en Madrid.

FACUA.org
España-25/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid la publicación de un anuncio que comercializa “un r

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