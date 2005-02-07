FACUA denuncia a Antena 3 por la retirada de la serie 'Lobos'
La Federación pide una sanción contra la cadena por vulnerar de forma reiterada el Real Decreto que prohíbe modificar la programación en un plazo inferior a once días con respecto a su fecha prevista de emisión.
FACUA.org
España-07/02/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Antena 3 Televisión ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por modificar el horario de emisión y posteriormente retirar de la parrilla la