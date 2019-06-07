FACUA denuncia a Dell por no entregar portátiles que vendió desde su web por 35 y 39 euros #AfectadosDell
Solicita la apertura de un expediente sancionador a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene sede social en España.
FACUA.org
España-07/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado la primera denuncia contra Dell por no entregar los portátiles que vendió desde su web por menos de 40 euros a finales de mayo. La asociación se ha dirigido a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, d