FACUA denuncia a EasyJet ante la AESA por los 55 niños españoles que ha dejado en Bristol sin vuelo de vuelta
La asociación pide que investigue los hechos, inste a la compañía a indemnizar a las familias afectadas e inicie un expediente sancionador contra ella.
FACUA.org
España-27/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la aerolínea EasyJet ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por los 55 niños españoles que la compañía ha dejado en Bristol sin poder tomar el vuelo de vuelta a España, habiendo estado