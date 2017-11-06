Nuestras accionesLas ofrecen como única vía para que los consumidores contacten telefónicamente

FACUA denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente

Son nueve: Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

FACUA.org
España-06/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las principales empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias. Se trata de Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguri

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos