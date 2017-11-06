FACUA denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente
Son nueve: Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
FACUA.org
España-06/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las principales empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias. Se trata de Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguri