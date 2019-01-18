FACUA denuncia a Naturgy por no aclarar en las facturas cuál sería el importe con discriminación horaria
Desde octubre, las comercializadoras están obligadas a facilitar el dato a los usuarios con la tarifa semirregulada PVPC. En el caso de la antigua Gas Natural Fenosa son 2,2 millones de clientes.
FACUA.org
España-18/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este viernes una denuncia contra Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa) ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por no aclarar en las facturas de los usuarios con la tarifa semirregulada (PVPC) cuál ser&iac