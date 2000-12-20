FACUA denuncia a Vía Digital por publicidad engañosa en su actual oferta promocional
La empresa induce a los consumidores a creer que ofrece su programación de forma gratuita durante un año cuando en realidad se trata de un simple descuento al contratar una opción con tres paquetes de canales.
FACUA.org
España-20/12/2000
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