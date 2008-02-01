FACUA denuncia a Yoigo por incumplir su compromiso de mantener para siempre una tarifa de 0 céntimos por minuto sin límites
Recomienda a los usuarios que denuncien a la empresa instándola a cumplir su publicidad, que tiene valor contractual, y les recuerda que también tienen derecho a exigir la baja sin pagar ningún tipo de penalización.
FACUA.org
España-01/02/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Yoigo por cambiar sus condiciones contractuales recortando a una hora diaria la tarifa sin límite de tiempo anunciada en los últimos tres meses, de 0 céntimos por minuto para llamadas entre clientes.
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