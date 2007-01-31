FACUA denuncia ante Competencia a Movistar, Orange y Vodafone
La Federación considera que existen claros indicios de la existencia de un pacto entre las tres compañías para mimetizar la estructura de su subida tarifaria a fin de mantener los ingresos que generaban los redondeos sin alterar el reparto del mercado.
FACUA.org
España-31/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado esta tarde una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda contra Movistar, Orange y Vodafone al considerar que existen claros indicios de la existencia de un pacto