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FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de audios de la víctima de violación por jugadores del Arandina

Pone a disposición de la familia y la Fiscalía certificados digitales de los mensajes difundidos en Twitter por Cristina Seguí, Alfredo Perdiguero, Alfonso Ussía y Bertrand Ndongo.

FACUA.org
España-18/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este miércoles una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la difusión de audios de la niña de 15 años víctima de violación por parte de tres exjugadores del Arand

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