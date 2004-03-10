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FACUA denuncia que Auna y Ono siguen sin disponer de teléfonos gratuitos para la atención al cliente, ante la pasividad de Ciencia y Tecnología

La Federación denunció a las dos compañías en abril de 2003 por vulnerar la normativa de telecomunicaciones y todavía no ha recibido respuesta del organismo competente.

FACUA.org
España-10/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los operadores de telefonía Auna y Ono no disponen de teléfonos gratuitos para la atención al cliente, tal y como exige la normativa de telecomunicaciones, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnolog&iacu

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