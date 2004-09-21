FACUA denuncia que casi todas las líneas de información telefónica 118 vulneran la Orden que las regula
Diecisiete de las dieciocho compañías analizadas por la Federación no informan de forma gratuita sobre sus tarifas a los usuarios que llaman desde un móvil o un operador de fijo distinto a Telefónica, incumpliendo la Orden ministerial aprobada hace dos meses que acaba de entrar en vigor.
FACUA.org
España-21/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre dieciocho líneas de información telefónica con prefijo 118 para evaluar el grado de cumplimiento de la Orden 2.410/2004, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia, que h