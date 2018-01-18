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FACUA denuncia que el edificio CaixaForum Sevilla incumple la normativa de accesibilidad

La asociación critica la falta de controles de las administraciones a esta construcción, que han permitido su apertura en marzo aun presentando claras deficiencias de diseño para el tránsito de discapacitados.

FACUA.org
Sevilla-18/01/2018
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FACUA Sevilla ha denunciado ante la Dirección General de las Personas con Discapacidad, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que el edificio CaixaForum de la capital hispalense incumple una parte importante de la normativa vigente

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