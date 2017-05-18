FACUA denuncia que la subida de tarifas de datos de Movistar es ilegal para los clientes con permanencia
La operadora sube de 1,5 a 2 céntimos el precio del mega extra y de 1 Gb a 2 Gb el tope de datos que se pueden descargar una vez consumidos los de la tarifa contratada: el coste máximo pasa de 15 euros a 41.
FACUA.org
España-18/05/2017
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