Nuestras accionesLa asociación está preparando una denuncia contra la compañía

FACUA denuncia que la subida de tarifas de datos de Movistar es ilegal para los clientes con permanencia

La operadora sube de 1,5 a 2 céntimos el precio del mega extra y de 1 Gb a 2 Gb el tope de datos que se pueden descargar una vez consumidos los de la tarifa contratada: el coste máximo pasa de 15 euros a 41.

FACUA.org
España-18/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la subida de tarifas de datos que Movistar ha comenzado a anunciar a sus clientes de telefonía móvil y que aplicará a partir del 18 de junio es ilegal en todos aquellos casos en que los usuarios est&

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