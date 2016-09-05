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FACUA denuncia que multas como la de 3.000 euros a El Corte Inglés incentivan la venta a pérdidas

La asociación considera que con este tipo de sanciones ridículas se está promoviendo una práctica que desvirtúa el mercado y, a la vez, la competencia desleal. Los productores son los grandes perjudicados.

FACUA.org / Europa Press
España-05/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que con multas insignificantes como la impuesta a El Corte Inglés de 3.005,70 euros por la venta a pérdidas de aceite de oliva sólo se consigue seguir promoviendo este tipo de prácticas fraudulentas y,

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