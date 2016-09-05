FACUA denuncia que multas como la de 3.000 euros a El Corte Inglés incentivan la venta a pérdidas
La asociación considera que con este tipo de sanciones ridículas se está promoviendo una práctica que desvirtúa el mercado y, a la vez, la competencia desleal. Los productores son los grandes perjudicados.
FACUA.org / Europa Press
España-05/09/2016
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