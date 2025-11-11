FACUA denuncia una web que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional por vulnerar la ley de comercio electrónico
La página no incluye la información exigida obligatoriamente por la normativa para que los usuarios puedan identificar a la empresa responsable de los artículos.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la web Ultrainvicta.com, que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional, entre otros, ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública,