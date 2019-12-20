FACUA envía a Fiscalía certificados de la difusión en Twitter de audios de la menor víctima de violación
Causa abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de Aranda. La asociación ha aportado certificados digitales de los mensajes difundidos por Cristina Seguí, Alfredo Perdiguero, Alfonso Ussía y Bertrand Ndongo.
FACUA.org
España-20/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
De izquierda a derecha, Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado, exjugadores del Arandina CF. | Imagen: RTVE.
FACUA-Consumidores en Acción ha enviado este viernes a la Fiscalía de Burgos certificados digitales de la difusión a través de Twitter de audios de la niña de 15 años víctima de violación por parte de tres exjugadores del Arandina Club de F&