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FACUA envía a Fiscalía certificados de la difusión en Twitter de audios de la menor víctima de violación

Causa abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de Aranda. La asociación ha aportado certificados digitales de los mensajes difundidos por Cristina Seguí, Alfredo Perdiguero, Alfonso Ussía y Bertrand Ndongo.

FACUA.org
España-20/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha enviado este viernes a la Fiscalía de Burgos certificados digitales de la difusión a través de Twitter de audios de la niña de 15 años víctima de violación por parte de tres exjugadores del Arandina Club de F&

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