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FACUA espera que el expediente de Competencia concluya con la máxima sanción a Movistar, Vodafone y Orange

Calcula que la subida del establecimiento de llamada reporta a las compañías unos 78 millones de euros mensuales, lo que desde marzo de 2007 hasta hoy ha representado unos 26 euros por cliente.

FACUA.org
España-03/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción espera que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) concluya su expediente sobre la subida aplicada en marzo de 2007 por Movistar, Vodafone y Orange aplicándoles la máxima sanción prevista por la 15/2007, de 3 de julio, de Defens

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