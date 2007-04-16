FACUA estima que en 2007 las grandes compañías de móviles ingresarán como mínimo 164 millones de euros extra por la subida de tarifas de marzo
Advierte que no sólo no dejarán de ingresar los más de 100 millones de euros mensuales que les generaban los redondeos ilegales, sino que han aprovechado sus subidas tarifarias para ganar al menos un 16% más que antes.
FACUA.org
España-16/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) estima que Movistar, Vodafone y Orange ingresarán entre marzo y diciembre de 2007 más de 164 millones de euros extra si las subidas de tarifas que aplicaron al eliminar los redondeos ilegales representaron un encarecimien