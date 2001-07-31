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FACUA habilita un teléfono y un correo electrónico para realizar un seguimiento de los apagones durante el mes de agosto

La Federación pone en marcha una Campaña para el seguimiento de los cortes eléctricos en Andalucía.

FACUA.org
España-31/07/2001
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En respuesta a la inquietud suscitada en los usuarios sobre los apagones que puedan producirse durante estas fechas, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha puesto en marcha una Campaña para el seguimiento de los cortes eléctric

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