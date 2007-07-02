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FACUA informa a los consumidores de sus derechos durante el periodo de rebajas

La Federación alerta a los consumidores sobre los abusos que se producen y les recuerda del derecho a devolución en caso de artículos defectuosos.

FACUA.org
España-02/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los consumidores valorar la necesidad de la adquisición de los productos, su calidad y precio actual por encima de la sensación de ahorro que les represente la bajada de su coste. La Federación recuerd

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