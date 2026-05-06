FACUA Madrid invita a los madrileños a reclamar la devolución de la tasa de basuras tras ser anulada por el TSJ de Madrid
La asociación ha puesto a disposición de los afectados un modelo de reposición para solicitar al ayuntamiento el reembolso del dinero.
FACUA.org
Madrid-06/05/2026
Imagen: Ricardo Rubio | Europa Press.
FACUA Madrid anima a los usuarios que ya hubiesen abonado la nueva tasa municipal de basuras de la capital a que reclamen la devolución del dinero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la haya declarado nula por defectos sustanciales en su tramitación.
La Sección N