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FACUA Madrid invita a los madrileños a reclamar la devolución de la tasa de basuras tras ser anulada por el TSJ de Madrid

La asociación ha puesto a disposición de los afectados un modelo de reposición para solicitar al ayuntamiento el reembolso del dinero.

FACUA.org
Madrid-06/05/2026

FACUA Madrid anima a los usuarios que ya hubiesen abonado la nueva tasa municipal de basuras de la capital a que reclamen la devolución del dinero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la haya declarado nula por defectos sustanciales en su tramitación.

La Sección N

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