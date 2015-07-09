FACUA Madrid solicita a Sanidad que garantice que los centros de salud no soporten temperaturas extremas
La asociación ha recibido consultas de usuarios ante las altas temperaturas que alcanzan las instalaciones por no tener un buen funcionamiento los equipos de aire acondicionado.
FACUA.org
Madrid-09/07/2015
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FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que garantice que los centros de salud de la comunidad no soporten temperaturas extremas por problemas en los aparatos de refrigeración, situación que perjudica tanto a pacientes como profesionales.
La asociación