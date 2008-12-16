FACUA Málaga asesora a los consumidores sobre el modo de afrontar las compras navideñas
La lista de la compra es el instrumento más eficaz para hacer frente a la avalancha publicitaria y evitar excesos en los gastos.
FACUA.org
Málaga-16/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ofrece consejos a los consumidores para reducir los excesos consumistas y evitar posibles fraudes en fechas propicias a ellos.
FACUA Málaga recuerda la importancia de la lista de compra de cara a la avalan