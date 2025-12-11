FACUA Málaga presenta aportaciones al anteproyecto de la nueva tasa municipal de basuras
La asociación incide en la necesidad de implantar sistemas eficaces que estimen con certeza y en igualdad de condiciones el comportamiento de los vecinos en relación a su gestión de residuos en el domicilio.
FACUA.org
Málaga-11/12/2025
FACUA Málaga ha presentado a la Delegación de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga una serie de aportaciones para que sean valoradas en relación al anteproyecto de la nueva ordenanza municipal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos domést