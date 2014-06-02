FACUA pide a Ono que compense a todos los afectados por la segunda caída de su red móvil en dos meses
Los usuarios han estado sin servicio desde la tarde del 1 de junio. El 1 de abril se produjo un corte similar.
FACUA.org
España-02/06/2014
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