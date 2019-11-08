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FACUA pide a Protección de Datos que investigue los SMS de Pablo Casado

Si los partidos usan ficheros ajenos al del INE con datos personales de usuarios, estos tienen que haber autorizado a usarlos para el envío de comunicaciones de partidos políticos.

FACUA.org
España-08/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción pedirá a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue los SMS y las llamadas con propaganda electoral del PP y Más País

El equipo jurídico de la asociación enviará este lunes un

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