FACUA pide a Protección de Datos que investigue los SMS de Pablo Casado
Si los partidos usan ficheros ajenos al del INE con datos personales de usuarios, estos tienen que haber autorizado a usarlos para el envío de comunicaciones de partidos políticos.
FACUA.org
España-08/11/2019
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