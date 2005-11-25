FACUA pide a Tetra Pak que aclare qué otros alimentos pueden tener la sustancia que ha provocado la retirada del mercado de leches infantiles de Nestlé
Las autoridades de la región italiana de Las Marcas ordenaron el 26 de octubre la retirada de lotes de otra leche infantil, Aptamil 2, de Milupa.
FACUA.org
España-25/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado hoy a la multinacional sueca Tetra Pak que aclare qué otros alimentos utilizan envases de la empresa que pueden haberlos contaminado con la misma sustancia, isopropiltioxantone (ITX), que ha provocado la retirada d