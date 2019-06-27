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FACUA pide al Ayuntamiento asturiano de San Martín del Rey Aurelio que repare el socavón en Blimea

Desde hace varios meses, hay un gran agujero entre las calles Langreo, Bimenes y El Cid por la rotura de una canalización subterránea.

FACUA.org
Asturias-27/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento del municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio para que inicie con la mayor brevedad posible la reparación del gran socavón originado hace varios meses en Blimea.

La asociación, a trav&eac

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