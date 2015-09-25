FACUA pone en marcha la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen
La asociación ha comenzado a asesorar sobre sus derechos a los usuarios que podrían estar afectados por el fraude. Pueden negarse a aceptar reparaciones que impliquen la pérdida de prestaciones en sus coches.
FACUA.org
España-25/09/2015
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Tras una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) a raí