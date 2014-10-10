FACUA rechaza el tratado de libre comercio que la UE y EE UU negocian de espaldas a los ciudadanos
La asociación advierte de que la finalidad es profundizar en la desregulación y privatización de los servicios públicos más básicos y priorizar los intereses de las grandes corporaciones sobre las personas.
FACUA.org
Internacional-10/10/2014
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