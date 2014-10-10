Nuestras accionesLlama a la movilización el sábado 11 de octubre en contra de la aprobación del acuerdo

FACUA rechaza el tratado de libre comercio que la UE y EE UU negocian de espaldas a los ciudadanos

La asociación advierte de que la finalidad es profundizar en la desregulación y privatización de los servicios públicos más básicos y priorizar los intereses de las grandes corporaciones sobre las personas.

FACUA.org
Internacional-10/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción muestra su más profundo rechazo ante la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América -tratado de libre comercio entre EE UU y la Unión Europea- que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos