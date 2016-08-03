Nuestras accionesLos usuarios deberán abonar hasta dos euros diarios

FACUA rechaza que el aparcamiento del hospital público San Pedro de Logroño pase a ser de pago

La asociación reclama a la Consejería de Salud de La Rioja que revoque la decisión de cobrar a los usuarios y recuerda a ésta que la administración ya recauda los fondos necesarios a través de las cotizaciones.

FACUA.org
La Rioja-03/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha mostrado su rechazo al anuncio por parte del Gobierno autonómico de La Rioja de cobrar a los usuarios del hospital público San Pedro, de Logroño, por utilizar el aparcamiento de las instalaciones.

La asociación ha presentad

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