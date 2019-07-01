FACUA recuerda que desprecintar un producto comprado a través de internet no impide devolverlo
Tras la reclamación de FACUA Jaén, El Corte Inglés reembolsa a un usuario 140 euros de un teléfono móvil adquirido en su web y que finalmente decidió no quedarse.
FACUA.org
Jaén-01/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que los comercios no pueden negar a los usuarios que han comprado algún producto online que lo devuelvan una vez desempaquetado, ejerciendo su derecho de desistimiento, si finalmente deciden no quedarse con él por cualquier motiv