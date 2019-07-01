Nuestras acciones

FACUA recuerda que desprecintar un producto comprado a través de internet no impide devolverlo

Tras la reclamación de FACUA Jaén, El Corte Inglés reembolsa a un usuario 140 euros de un teléfono móvil adquirido en su web y que finalmente decidió no quedarse.

FACUA.org
Jaén-01/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción recuerda que los comercios no pueden negar a los usuarios que han comprado algún producto online que lo devuelvan una vez desempaquetado, ejerciendo su derecho de desistimiento, si finalmente deciden no quedarse con él por cualquier motiv

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos